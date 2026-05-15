TV Prima uvede českou verzi reality show Are You The One

Televizní skupina Prima a její streamovací platforma Prima+ připravují pro české a slovenské diváky tuzemskou adaptaci seznamovací reality show Are You The One.
V luxusní vile v Thajsku se sejde deset žen a deset mužů. Každému účastníkovi byl na základě odborné analýzy předem určen ideální partner. Jeho identita však zůstává skryta. Úkolem soutěžících je tyto dvojice odhalit. Pokud se jim podaří do finále sestavit všechny perfektní páry, čeká je lákavá finanční odměna, kterou si mezi sebou rozdělí.
Režisér a ředitel zábavy skupiny Prima Samo Jaško zdůrazňuje snahu o maximální autenticitu bez příkras. Cílem produkce není vytvořit idylickou romanci, ale ukázat vztahy bez filtru, včetně chyb a milostných omylů, které lidé zažívají v reálném životě.
Projekt vzniká podle licence společnosti Paramount Pictures International. Formát měl premiéru v roce 2014 na americké stanici MTV. Po úspěchu původní americké verze, která se dočkala celkem devíti řad, vznikly mezinárodní adaptace například v Německu, Velké Británii, Itálii, Mexiku, Francii či Švédsku.
Přesný termín premiéry české verze Prima neuvedla, pouze sdělila, že to bude brzy.