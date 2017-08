 »  Tvůrci Angry Birds půjdou na burzu. Rovio má být oceněno na dvě miliardy dolarů

Jan Sedlák

Finská společnost Rovio stojící za Angry Birds, jednou z nejúspěšnějších mobilních her všech dob, se chystá na burzu. Podle zdrojů Bloombergu by mohla akcie uvolnit na trh už během měsíce. V rámci toho by chtěla získat 400 milionů dolarů, což by Rovio ocenilo až na dvě miliardy dolarů. IPO se ještě může oddálit.

Rovio v roce 2016 utržilo 225 milionů dolarů a meziročně rostlo o 34 procent. Oproti předchozímu roku se také dostalo do zisku.

Finská firma vyrostla na mobilní herní sérii Angry Birds. Později kolem naštvaných ptáků začala stavět celé zábavní impérium a trh zaplavily hračky všeho druhu, oblečení, knihy, komiksy, omalovánky a zejména počítačově animovaný film Angry Birds Movie. Ten v kinech utržil 350 milionů dolarů a v současné době se pracuje na dvojce. Do kin se má dostat v roce 2019 a peníze z burzy mají pomoci ve financování.

Rovio ve Finsku nastartovalo ekosystém vývoje mobilních her, se kterým se daří expandovat do světa. Začala se tak zalepovat díra po propadu Nokie. Zástupci finské vlády například často cestují do Číny, která je jako odbytiště mobilní zábavy významným trhem. Tamní giganti jako Tencent do finských herních studií vstupují jako investoři. Tencent před rokem koupil 84 procent ve firmě Supercell (tvůrci Clash of Clans) za 8,6 miliardy dolarů.

Mezi bankami, které Rovio na burzu připravují, jsou Deutsche Bank, Danske Bank a Carnegie Bank.