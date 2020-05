 »  Tvůrci české hry Factorio získali milion od G2A za ukradené klíče

České studio Wube Software stojící za populární strategií Factorio získalo náhradu ve výši 39 600 dolarů (zhruba milion korun) od společnosti G2A, která se soustředí na přeprodávání licenčních klíčů do videoher.

G2A je často pod palbou kritiky za to, že klíče prodávané přes tuto službu často pochází z pochybných zdrojů jako jsou ty získané nákupem skrze ukradené platební karty, klíče prodávané ze slevových balíčků (přeprodej je zakázaný) a podobně.

G2A na kritiku asi před rokem zareagovalo tím, že autorům her, kteří doloží, že klíče prodané přes G2A byly kradené, zaplatí ušlý zisk, a to do desetinásobku hodnoty. Wube Software se tehdy o tuto náhradu přihlásili a po roce jim byla přiznána. Může to vytvořit zajímavý precedent, i když ze strany G2A šlo o časově omezenou nabídku.

G2A a Wube udělaly společný audit. Z 321 klíčů, které se přes tuto platformu prodaly, jich 198 skutečně bylo prodáno kradených. Cena za jeden takový klíč byla vyčíslena na 20 dolarů včetně chargebacku. Dělá to tedy 3 960 dolarů, což G2A zdesetinásobilo.

Roční tržby G2A se odhadují na stovky milionů dolarů. Za službou stojí Poláci Bartosz Skwarczek a Dawid Rożek. Z Varšavy operuje ještě jedna společnost přeprodávající klíče, a to Kinguin. Tu tam založil Čech Viktor Wanli.