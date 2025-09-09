Lupa.cz  »  Tvůrci Cyberpunku 2077 spolupracují s Průšou, zdarma nabízí modely na 3D tisk

Tvůrci Cyberpunku 2077 spolupracují s Průšou, zdarma nabízí modely na 3D tisk

Jan Sedlák
Dnes
Cyberpunk 2077 na Printables.com Autor: CD Projekt RED

Polská videoherní společnost CD Projekt RED rozjela spolupráci s českou firmou Prusa Research. Na službě Printables.com, kterou Průša před časem rozjel jakožto databázi 3D modelů doplňující byznys s výrobou 3D tiskáren, jsou nově k dispozici oficiální 3D modely ze hry Cyberpunk 2077. Profil najdete zde.

Poláci nenabízí například sběratelské figurky a další materiály, ty se prodávají jako oficiální merch. CD Projekt RED cílí na tvůrce cosplayů, tedy převleků a masek v reálných velikostech, které tvůrci nosí například na conech a dalších srazech fanoušků.

Na Printables je tak možné si stáhnout doplňky oblečení jednotlivých postav. Zatím jde o 10 kusů, jde například o MRAM modul, jenž ve hře nosí Judy, nárameníky V a podobně.

CD Projekt RED modely poskytuje pod licencí Creative Commons 4.0 s tím, že umožňuje “remix culture”, tedy úpravy a předělávky. Na Printables jsou také neoficiální modely od fanoušků včetně fiktivních zbraní.

Cyberpunk 2077 vyšel v roce 2020 v nedobrém technickém stavu. Vývojáři od té doby hru výrazně vyladili a stále kolem ní udržují aktivitu. Vedle velkého rozšíření Phantom Liberty například na Netflixu vyšlo výborné anime Edgerunners (chystá se pokračování), v češtině postupně vychází komixy (nakladatelství Crew) a podobně. V přípravě je také druhý herní díl, ten je ale ještě daleko.

Hra Kingdom Come: Deliverance 2 výrazně nakopla turismus v Kutné Hoře, Suchdolech nebo na Troskách Přečtěte si také:

