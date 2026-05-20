Tvůrci Kingdom Come dělají na dalším dílu, tvoří také velké RPG ze světa Pána prstenů

Česká společnost Warhorse Studios potvrdila dřívější spekulace a oznámila, že pracuje na dvou nových titulech. Zatím jde o základní sdělení bez detailů nebo termínů vydání.
Zaprvé, Warhorse dělají na novém dílu historické RPG hry Kingdom Come. Opět půjde o titul v otevřeném světě. Podle finančních zpráv skupiny Embracer, která Warhorse vlastní, by mohlo být datum vydání stanovena na roky 2027 až 2028.
A druhým chystaným titulem bude RPG s otevřeným světem ze Středozemě, tedy světa Pána prstenů. Embracer už několik let na tuto legendární značku vlastní licenci.
Embracer zároveň tento týden oznámil rozdělení na dvě firmy. Nový podnik se bude jmenovat Fellowship Entertainment a spadnou pod něj právě Pán prstenů a Kingdom Come a zároveň Tomb Raider, Dead Island nebo Metro. Jde tedy o studia Warhorse, Crystal Dynamics, 4A Games či Eidos.
Warhorse mají dvě pobočky, jednu v Praze a druhou v Brně. Druhého dílu Kingdom Come: Deliverance se prodalo už více než pět milionů kopií. Jde o finanční úspěch, který pomohl i mateřské společnosti. Hra také nedávno získala prestižní cenu BAFTA.