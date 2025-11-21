Lupa.cz  »  Tvůrci úspěšné české videohry dělají na dronech, které mají plnit příkazy a létat bez GPS či připojení

Tvůrci úspěšné české videohry dělají na dronech, které mají plnit příkazy a létat bez GPS či připojení

Jan Sedlák
Včera
přidejte názor

Sdílet

GoodAI Autor: GoodAI

Pražská společnost GoodAI pracuje na technologii Prometheus, jejímž cílem je zprovoznit plně autonomní drony nezávislé na připojení nebo GPS. GoodAI chce technologii dotáhnout do stavu, kdy takto budou schopné fungovat dronová roje (drone swarms).

Tyto roje mají být plně autonomní. Postaveny budou na jazykových modelech a mají se umět pohybovat v prostředí bez GPS, pilota, stálého rádiového spojení a externích výpočtů, typicky na serveru či v cloudu. Na každém dronu poběží foundation model (LLM reasoning a inference) schopný zapojit mapování (3D mapping a point cloudy), vnímání, plánování a přirozenou komunikaci.

Drony zároveň nemají mít naprogramované mise, ale měly by umět reagovat na povely typu “prohledej druhé patro”, “ukažky mi všechny zdroje tepla” a tak dále. Jde o podobný princip, s jakým pracuje Google v rámci modelu SIMA 2, který umí plnit úkoly ve virtuálních světech. Google model trénoval i na české hře Space Engineers od studia Keen Software House. To stejně jako GoodAI vlastní Marek Rosa.

GoodAI má nyní funkční prototyp pro jeden dron a koordinaci dalších v simulovaném prostředí. Naplánovány jsou další dvě fáze. Ta druhá počítá s kolaborací dronů, sdílení map a podobně. Demo je k dispozici zde a zde a další informace jsou na webu.

Google míří k obecné umělé inteligenci, pro trénování použil českou hru Space Engineers Přečtěte si také:

Google míří k obecné umělé inteligenci, pro trénování použil českou hru Space Engineers

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Čtěte dále

Dále u nás najdete

Startupy popisují byrokratické peklo v EU

Proč skončí většina stanic MTV a co bude dál

V pondělí bude státní svátek. S nákupy to moc složité nebude

Vyšetření žil nebolí. Hlavně ho neodkládejte, problém nezmizí

Billa zavírá svůj e-shop, hodně na něm prodělávala

Pořád myslíte na jídlo? Za nadváhu možná může jídelní šum

Dětem s golfovou nohou pomáhá Ponsetiho metoda

Padělky za 24 korun a nulová obrana. Temu ničí český byznys

Bitcoinová královna dostala 11 let za miliardové podvody

Léky na hubnutí předepíšou i praktici, stojí 130 korun na den

Black Friday pod lupou: jak vznikl, jak se zvrhl a jak ho hlídá zákon?

Šéf Cloudflare se omluvil za rozsáhlý nepřijatelný výpadek

Steam nabídne herní počítač, ovladač a VR headset

Zákazník má vždy pravdu. Opravdu?

Čeho se děti nejvíc bojí v online světě?

Většina her už běží v Linuxu, potřebujeme ještě Windows?

Kolagenu v těle ubývá už od 25 let, doplníte ho jídlem i pitím

Minimální zálohy 2026: OSVČ ušetří tisíce korun

Jak úřednicí zdůvodní obrat, že EET přinese desítky miliard korun?

Daniela práce baví i nabíjí. Jeho vášeň pro stěhování táhne celý tým

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).