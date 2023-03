Tweety neplatících uživatelů přestanou být doporučované, vzkazuje Elon Musk

Twitter začne od 15. dubna na hlavní stránce doporučovat příspěvky pouze „ověřených“ uživatelů. Ve svém tweetu to napsal majitel této sociální sítě Elon Musk. Ve spojení s dřívějším oznámením, že na začátku dubna síť změní původní verifikační systém, to zřejmě znamená, že na timeline se vedle lidí, které sledujete, dostanou pouze tweety společností, účtů vládních institucí nebo předplatitelů služby Twitter Blue.

Starting April 15th, only verified accounts will be eligible to be in For You recommendations.



The is the only realistic way to address advanced AI bot swarms taking over. It is otherwise a hopeless losing battle.



Voting in polls will require verification for same reason.