Twisto si půjčilo 650 milionů na financování klientů, zaplatí starší dluhy

Český fintech startup Twisto získal dalších 650 milionů korun, tentokrát ve formě úvěru. Ten poskytla J&T Banka (450 milionů) společně s firmami Enern a Conseq, které provozují fond Conseq Venture Debt, respektive Orbit Capital.

Twisto uvádí, že “budování platební společnosti je kapitálově velmi intenzivní” a že prostředky využije k financování nákupů svých českých klientů.

“Získanými prostředky Twisto také vyplácí neveřejnou emisi dluhopisů v hodnotě 156 milionů korun. Tyto dluhopisy firma vydala v roce 2018 společně s investiční společností Conseq,” informuje dále firma.

Twisto rovněž operuje s myšlenkou na možné úvěrové financování aktivity v Polsku, kde působí od roku 2018.

Twisto loni dosáhlo na obrat 150 milionů korun a byla ve ztrátě. Do zisku by se dle oficiálního vyjádření mělo dostat příští rok. Jak jsme na Lupě psali, Twistu do aktivity zasáhnul koronavirus, muselo propouštět a oddalovat investici. Letos v lednu nabíralo 440 milionů.