Twisto vstoupilo do Bulharska, loni výrazně vylepšilo své výsledky

Iva Brejlová
Dnes
Nemika Menevse Autor: Oleksandr Vaskeba, Twisto
Nemika Menevse, šéfka fintechu Twisto

Původně český fintech projekt Twisto vstoupil na bulharský trh. Společnost, kterou před dvěma roky koupila turecká skupina Param, se tak od převzetí rozšířila už do druhé země. Loni začala působit v Rumunsku a nyní sází na stejný model. V obou zemích totiž spolupracuje s bulharským marketplacem eMAG.

Rumunská spolupráce s eMAGem podle Twista pomohla zvýšit objem transakcí, který tak dosáhl úrovně srovnatelné se součtem Česka a Polska. Službu během jednoho roku využily téměř dva miliony zákazníků. V Česku a Polsku využily Twisto za celou dobu jeho existence zhruba tři miliony lidí.

„Načasování je správné: vidíme silnou dynamiku online nakupování a zároveň jasnou mezeru v nabídce odpovědných BNPL služeb,“ věří šéfka Twista Nemika Menevse. Takzvané BNPL služby, které Twisto nabízí, jsou označením pro „buy now pay later“, zákazníci tak přes ně nakupují v podobě odložených půjček. Firma je chce postupně nabídnout i malým a středním firmám přímo v prostředí, kde prodávají a fakturují.

Twisto loni zásadně snížilo svou ztrátu, firma byla podle účetní uzávěrky v čisté ztrátě 28,5 milionu korun. Podle dřívější účetní závěrky skončil rok 2023 na provozní ztrátě 102 milionů korun (zlepšení proti téměř 370 milionům v roce 2022) a firma loni deklarovala cíl dosáhnout bodu zvratu. Aktuální expanze má stát na „silných lokálních partnerstvích a porozumění tržní dynamice“, jak uvedla šéfka Twista Nemika Menevse, a na straně eMAGu má zákazníkům přinést „transparentní a snadno použitelná platební řešení“, dodal šéf bulharské pobočky Silviu Gugui.

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

