Twitter a Facebook začnou mazat příspěvky popírající holokaust

Sociální sítě Facebook a Twitter přijaly nová opatření proti šíření antisemitismu ve svých službách.

Facebook v pondělí oznámil, že do svých podmínek doplňuje zákaz publikování obsahu, který popírá holokaust nebo o něm podává zkreslené informace.

Zdůvodnil to rostoucím antisemitismem ve světě a znepokojující úrovní neinformovanosti zejména mladých lidí o tom, co to holokaust byl. „Podle nedávného průzkumu téměř čtvrtina obyvatel USA ve věku 18 – 39 let věří tomu, že holokaust je mýtus, zprávy o něm jsou přehnané, nebo si nejsou jistí,“ uvádí Facebook.

Ve středu se k Facebooku přidal i Twitter, který začne obsah popírající holokaust také mazat. Informovala o tom agentura Bloomberg. Opatření se má týkat všech pokusů o popírání nebo snižování významu násilných událostí, včetně holokaustu.