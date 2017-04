 »  Twitter chce rozmluvit uživatele. Jména v odpovědi nebude počítat do limitu

Jan Beránek

Sociální síť přidá uživatelům písmenka. Stočtyřicetiznakový limit není nafukovací, ale stále se tam dají dělat kouzla. Nově Twitter přestane počítat uživatelské jméno do limitu v odpovědích. Firma to oznámila na svém blogu.

Jde o další krok, kterým síť umožňuje uživatelům napsat víc bez toho, aniž by se musela zbavit svého charakteristického znaku – 140znakových příspěvků. V minulosti už přestala do limitu počítat obrázky a odkazy.

Nově soupis lidí zapojených do konverzace nebude součástí samotného textu. Novinka funguje na webu a postupně by se měla rozšiřovat do aplikací pro Android a iOS.