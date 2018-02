 »  Twitter je poprvé v historii v zisku, musel na něj ale drasticky šetřit

David Slížek

Trvalo to celých dvanáct let, než se Twitter přehoupl do zisku. Alespoň tedy v posledním čtvrtletí roku 2017, jehož hospodářské výsledky dnes zveřejnil. Utržil v něm celkem 732 milionů dolarů a celkově kvartál skončil se ziskem 91 milionů dolarů.

Firmě se povedlo dostat do černých čísel hlavně díky tomu, že v uplynulém roce škrtala v nákladech. Koncem roku 2016 propustila asi 9 % zaměstnanců, začátkem roku 2017 zavřela videoslužbu Vine a zbavila se i marketingové platformy TellApart, kterou v roce 2015 koupila za 479 milionů dolarů. Celkové náklady firmy tak v poslední loňském kvartále klesly meziročně o 28 %.

Účetně se tak Twitter dostal z červených čísel. Pokud se ale podíváme na jeho další důležité statistiky, zas tak velký důvod k optimismu nemá. Celkové tržby v roce 2007 klesly meziročně o 3 % a firma za celý rok skončila ve ztrátě 108 milionů dolarů.

Počet měsíčních aktivních uživatelů (MAU) oproti předchozímu čtvrtletí vůbec nevzrostl a zůstal na 330 milionech (v USA dokonce o 1 milion klesl – podobně jako u Facebooku). Meziročně má Twitter jen o 4 % více MAU. Podle firmy za to může mimo jiné změna v iOS 11, ze kterého Apple vypustil přímou integraci sociálních sítí. iOS má ale i jiné možnosti sdílení, takže není jasné, jak moc mohla změna čísla Twitteru ovlivnit.



Twitteru naopak rostou počty denních aktivních uživatelů – ve čtvrtém čtvrtletí meziročně o 12 %. Absolutní čísla ale firma v aktuálních výsledcích nezveřejnila.