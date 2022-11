Twitter obnovil účet Donaldu Trumpovi, Musk o tom nechal hlasovat v anketě

Twitterový účet amerického exprezidenta Donalda Trumpa už není mezi blokovanými. Nový majitel sociální sítě Elon Musk uspořádal na svém účtu dvoudenní hlasování, do kterého se zapojilo přes 15 milionu uživatelů. Ve prospěch obnovení exprezidentova účtu se vyslovilo 51,8 % z nich, 48,2 % bylo proti. Musk přitom dříve tvrdil, že o případném obnovení zablokovaných účtů bude rozhodovat komise pro dohled nad moderováním obsahu, kterou měl Twitter zřídit.

The people have spoken. Trump will be reinstated. Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv

Trump sice má účet obnovený, jeho návrat na Twitter ale zatím není jistý. „Nevidím pro to žádný důvod,“ vzkázal s tím, že se bude držet své vlastní platformy Truth Social (TS). S provozovatelem platformy má podle deníku Washington Post uzavřenou smlouvu o exkluzivním publikování obsahu právě na Truth Social. Podle ní smí stejný obsah zveřejnit na dalších sítích až osm hodin po vydání na TS.

Zároveň ale Trump Musův krok ocenil s tím, že ho měl vždycky rád. Během výkonu prezidentské funkce využíval Trump Twitter prakticky neustále. O přístup k účtu přišel po událostech kolem prezidentských voleb, jejichž výsledek neuznal a které vyvrcholily útokem jeho stoupenců na sídlo amerického Kongresu a smrtí pěti lidí.

Trumpův účet není jediný, který se nový majitel sociální sítě s opeřencem v logu rozhodl reaktivovat. V pátek večer oznámil, že obnoví například účet Kathie Griffinové, která se do klatby dostala na začátku listopadu proto, že se vydávala právě za Muska. Použila jeho fotografii, změnila si jméno účtu a nabádala veřejnost, aby ve volbách volili demokraty. Musk na to téhož dne zareagoval, že každý, kdo se za něj bude vydávat, bude trvale zablokován, pokud jeho účet nebude označený jako parodický.

Kathie Griffin, Jorden Peterson & Babylon Bee have been reinstated.



Trump decision has not yet been made.