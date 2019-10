 »  Twitter od listopadu přestane přijímat reklamu týkající se politiky

Zaplatit si větší dosah příspěvků politiků nebo politických témat už nebude na Twitteru možné. Šéf služby Jack Dorsey v sérii tweetů oznámil, že Twitter od 22. listopadu zcela a celosvětově přestane přijímat politickou reklamu.

„Věříme, že dosah politických sdělení si mají politici zasloužit, ne koupit,“ říká Dorsey. Zaslouženým dosahem myslí situaci, kdy se lidé sami rozhodnou sledovat twitterový účet politika. „Placení za dosah toto rozhodnutí obchází a vnucuje lidem vysoce optimalizovaná a cílená politická sdělení,“ dodává. Toto rozhodnutí podle něj němá být ovlivněno penězi.

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…