Twitter opustí šéf inženýrů. Den poté, co sociální síť nezvládla start prezidentské kampaně

Z vedení sociální sítě Twitter odchází šéf inženýrského oddělení Foad Dabiri. Oznámil to den poté, co poněkud nepovedeně odstartovala prezidentská kampaň Rona DeSantise. Twitter se při tom potýkal s technickými problémy. DeSantis je hlavním rivalem exprezidenta Donalda Trumpa v republikánských primárkách.

Foad Dabiri k tomu na sociální síti napsal: „Po téměř čtyřech neuvěřitelných letech na Twitteru jsem se včera rozhodl opustit hnízdo.“

After almost four incredible years at Twitter, I decided to leave the nest yesterday. The combination of the fantastic community, the impact it has, and its limitless potential sets Twitter apart. So, here is my pseudo-obligatory gratitude thread: #LoveWhereYouWorked