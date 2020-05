 »  Twitter poprvé označil tweety amerického prezidenta Trumpa jako sporné

Vykřičník a odkaz „Přečtěte si fakta“. Tak Twitter označil dva tweety, ve kterých americký prezident Donald Trump napadl plán Kalifornie dát voličům možnost kvůli epidemii koronaviru zasílat hlasy ve volbách poštou. Poštovní hlasování podle něj povede jen k podvodům.

Je to poprvé, co Twitter uživatele před obsahem Trumpových tweetů podobným způsobem varoval:

Odkaz „Přečtěte si fakta o hlasování poštou“ vede na stránku, která shrnuje, v čem všem jsou tweety nepravdivé, nepodložené a zavádějící. Nabízí odkazy na tweety expertů či články médií, které jeho tvrzení o hlasování poštou zpochybňují či vyvracejí.

Podle vyjádření Twitteru, které cituje deník Guardian, Trump svými tweety porušil pravidla Twitteru, která zakazují „manipulaci či zasahování do voleb a dalších občanských procesů“. Twitter v polovině května oznámil zpřísnění svého přístupu k zavádějícím informacím – týkalo se zejména dezinformací o nemoci COVID-19.

Trump na označení svých tweetů reagoval dalšími tweety, ve kterých Twitter nařkl ze zasahování do nadcházejících prezidentských voleb a z porušování svobody slova:

....Twitter is completely stifling FREE SPEECH, and I, as President, will not allow it to happen!