Hlasové Twitter Spaces už fungují i v Česku, umí i převádět řeč do titulků

Hlasová diskuzní funkce Spaces, kterou před několika měsíci představila sociální síť Twitter, je už dostupná i některým českým uživatelům. V místní lokalizaci má název Prostory. Zahájení diskuzí jsme mohli vyzkoušet zatím jen v mobilní aplikaci Twitteru pro Android, zapojit se do existujících „prostorů“ jako posluchači ale mohou všichni uživatelé Twitteru.

Nová služba nabízí, stejně jako konkurenční Clubhouse, diskuze, ve kterých moderátor (ten, kdo prostor založil) určuje, komu dá možnost zapojit se do hovoru. Posluchači se také mohou hlásit o slovo či reagovat na řečníky prostřednictvím emotikonů. Počet posluchačů je zatím neomezený, mluvčích může být nejvýše jedenáct najednou (včetně moderátora).

Podívejte se, jak Twitter Spaces (Prostory) na Androidu vypadají:

Všechny „prostory“ jsou momentálně veřejné a upozornění na ně se sledujícím zobrazí v horní části okna, kde se nyní zobrazují notifikace na fleety. Založení „prostoru“ je v aplikaci možné přidržením tlačítka pro napsání nového tweetu. Zobrazí se nabídka, ve které je jednou z možností právě spuštění vlastní chatovací místnosti. Na rozdíl od Clubhouse zatím „prostory“ není možné naplánovat na nějaký čas v budoucnosti.

Oproti Clubhousu ale nabízí Spaces možnost zobrazovat automatické titulky, ve kterých v reálném čase převádí mluvenou řeč do psaného textu. Funguje to pro všechny mluvčí, ale ačkoliv se v titulcích občas objeví i české slovo, funkcionalita si zatím ve větší míře poradí jen s angličtinou. Diskuze v Prostorech je možné také sdílet nebo do nich zvát ostatní uživatele Twitteru.

Uzavřít prostor může jen jeho zakladatel. Obsah diskuse už pak není veřejně dostupný, Twitter si ale nahrávku ze Spaces ukládá ještě na dalších 30 dní, aby mohl řešit případné stížnosti na porušení pravidel. Pokud uzná, že někdo pravidla překročil, může si nahrávku ponechat ještě dalších 90 dnů, aby mohl řešit případné odvolání.

Při prvním testování služby jsme zjistili, že pokud chce posluchač přijmout pozvání k tomu, aby se stal mluvčím, musí v operačním systému Twitteru povolit přístup k mikrofonu. A jeden uživatel nám hlásil, že při pokusu o připojení do diskuse na iPhone SE mu opakovaně celá aplikace padala.

Alternativu ke Clubhouse nedávno představil i Facebook. Jeho nová služba Hotline kombinuje hlasové diskuze s formátem Instagram Live. Do segmentu hlasových chatů se nedávno vydala i hudební platforma Spotify. Samotný Clubhouse pokračuje ve vývoji služby, nedávno třeba představil funkcionalitu Payments umožňující monetizovat obsah.