 »  Twitter špatně počítal počet uživatelů, do konce roku ale má být poprvé v zisku

David Slížek

Finanční výsledky Twitteru za třetí čtvrtletí přinášejí po dlouhé době pro firmu i nějaké dobré zprávy. Přesto, že počet uživatelů roste jen pomalu, díky velkým škrtům v nákladech se firma v příštím kvartálu chce poprvé dostat z provozní ztráty do černých čísel.

Twitter za třetí čtvrtletí hlásí meziročně o 4 % více měsíčních aktivních uživatelů (MAU) a o 14 % více denních aktivních uživatelů (DAU). Měsíčně jej tak používá asi 330 milionů lidí. Firma ale zároveň přiznala chybu v tom, jak počet MAU v uplynulých dvou letech počítala.

Do vlastních statistik totiž od čtvrtého čtvrtletí 2014 přidávala také uživatele některých aplikací třetích stran, které do nich nepatřily. Šlo o aplikace, které používaly platformu Twitteru pro zasílání autentizačních SMS – jejich uživatelé tedy Twitter aktivně nepoužívali. Twitter proto zpětně upravil počty MAU za poslední rok – rozdíly se pohybují mezi 1 a 2 miliony MAU za čtvrtletí.

Pozitivnější zprávy přinesly výsledky v oblasti financí. Twitter snížil celkové náklady meziročně o 16 % na 582 milionů dolarů. Propouštěl jak v obchodním oddělení a marketingu, tak v R&D oddělení. Další úspory přineslo ukončení provozu reklamní platformy TellApart, kterou Twitter koupil v roce 2015 za 479 milionů dolarů.

Příjmy Twitteru moc nerostou. V třetím kvatrálu zaznamenal tržby ve výši 590 milionů dolarů (4% meziroční pokles) a celkovou ztrátu 21 milionů dolarů, což je ale výrazné meziroční zlepšení z loňského minusu 103 milionů dolarů. Díky výraznému snížení výdajů se tak Twitter přiblížil chvíli, kdy by se firma měla vynořit ze ztráty a být poprvé zisková. Podle odhadu firmy by se to mělo stát už v příštím kvartálu.