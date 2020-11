Twitter spouští Fleets, obdobu facebookových Příběhů, které po 24 hodinách samy zmizí

Twitter si pořídil vlastní obdobu Příběhů (Stories), známých z Facebooku či Instagramu. Jeho Fleets jsou novým druhem zprávy, kterou nelze retweetovat nebo na ni odpovědět či ji lajkovat, a která po 24 hodinách sám zmizí. Twitter začal Fleets celosvětově uvádět do provozu, v mobilních aplikacích pro Android a iOS mají být k dispozici během několika dní.

Fleet může obsahovat text, obrázek, video nebo GIF. Uživatelé na něj mohou reagovat pouze prostřednictvím emotikonů nebo zasláním přímé zprávy (pokud má autor fleetu jejich příjem povolen). Jinak se fungování fleetů v podstatě neliší od Příběhů z Instagramu či Facebooku.

Uživatelé uvidí fleety účtů, které sledují, v novém panelu v horní části domovské obrazovky. U účtů, které nesledují, mohou fleety vidět na profilové stránce účtu. Autor fleetu může sledovat, kdo konkrétně se na jeho fleet podíval prostřednictvím tlačítka Seen By.

That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah.



We have a place for that now—Fleets!



Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH