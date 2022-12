Twitter začal blokovat odkazy na Mastodon, účty pozastavil i některým americkým novinářům

Čtvrteční změna pravidel Twitteru, který nově zakazuje tweetování informací o poloze lidí v reálném čase, má dohru. Služba ve čtvrtek večer zablokovala účet decentralizované služby Mastodon, na které si několik milionů lidí založilo účet poté, co Twitter ovládl Elon Musk. Informoval o tom například server TechCrunch.

Twitter posléze také znemožnil publikování odkazů na řadu instancí Mastodonu, včetně těch českých. Postižena je i instance Mastodonczech.cz, kterou provozuje Lupa. Když se uživatel pokusí odkaz na službu zveřejnit, tweet se bez vysvětlení neodešle.

Důvod blokování není oficiálně známý. Podle dostupných informací ale patrně souvisí s tím, že oficiální účet Mastodonu @joinmastodon ve čtvrtek publikoval odkaz na mastodoní účet ElonJet, který publikuje údaje o aktuální poloze Muskova soukromého letadla.

Na Twitteru byl tento účet ve čtvrtek smazán a Musk napsal, že proti jeho majiteli účtu Jacku Sweeneymu podniká právní kroky. Viní ho z toho, že na základě jeho informací neznámý muž sledoval auto, ve kterém, jel Muskův syn.

Twitter ve čtvrtek zablokoval účty také některým známým amnerickým novinářům, například z MSNBC, New York Times, CNN, Washington Post, The Intercept či Mashable. Podle Muska je důvodem to, že tweetovali odkazy na účty, které si Sweeney založil na jiných sociálních sítích a snažili se tím obejít jeho zablokování na Twitteru, napsal server The Verge.

Musk posléze na Twitteru zveřejnil anketu, ve které se uživatelů ptal, za jak dlouho má zablokované účty znovu zprovoznit.Většina uživatelů v ní hlasovala pro okamžité odblokování. Musk posléze oznámil, že anektu ruší, protože s v ní je příliš mnoho možností, a publikoval druhou, která nabízí jen dvě varianty odpovědi.

Na blokování účtů novinářů na Twitteru reagovala česká eurokomisařka Věra Jourová: „Zprávy o svévolném pozastavení činnosti novinářů na Twitteru jsou znepokojivé. Evropský Akt o digitálních službách vyžaduje respektování svobody médií a základních práv. To dále posíluje Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků. Elon Musk by si toho měl být vědom. Existují hranice. A brzy také sankce,“ napsala.

