Twitter začal ukazovat počty zobrazení tweetů všem uživatelům

K údajům o počtu retweetů, reakcí či lajků přibylo na Twitteru další číslo: počet zobrazení (impresí) jednotlivých tweetů. Jde o data, která byla dosud přístupná jen vlastníkům účtů. Teď jej u příspěvků může vidět každý (zatím v aplikacích v Androidu a iOS, do webového rozhraní má novinka teprve dorazit).





Co číslo znamená? Twitter je prezentuje jako počet zhlédnutí (views) jednotlivých tweetů na timeline, ve vyhledávání, na profilové stránce, v tweetech vložených na jiné weby (tzv. embed). Jde ale patrně spíš o tzv. imprese (impressions), tedy počty zobrazení (tak je Twitter – zatím – prezentuje ve svém nástroji Analytics).





Rozdíl mezi těmito dvěma pojmy přitom může být poměrně velký. Zhlédnutí by měla popisovat situaci, kdy někdo tweet skutečně viděl. Na druhé straně počty zobrazení říkají, kolikrát se příspěvek na Twitteru ukázal, aniž by bylo jisté, zda jej někdo skutečně četl. V nápovědě ke svému nástroji Analytics ostatně Twitter číslo dosud popisuje jako „kolikrát je uživateli tweet zobrazen na timeline nebo ve výsledcích vyhledávání“ („times a user is served a Tweet in timeline or search results“).

Views navíc nedávají ani počty unikátních uživatelů: do čísla se započítávají i několikanásobná zobrazení u jednoho uživatele, například v případě, že se mu stejný tweet zobrazí jednou v mobilní aplikaci a podruhé na webu.

Jak je u Twitteru v poslední době zvykem, ukazování počtu zobrazení se ještě může měnit. Šéf firmy Elon Musk už stihl publikovat anketu, ve které nechává uživatele hlasovat o tom, zda se má číslo ukazovat pod tweety vpravo, nebo vlevo.