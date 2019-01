 »  U 38 % Android telefonů se dá obejít ověření rozpoznáním obličeje pomocí fotografie

Karel Wolf

Odemykání telefonu obličejem je v Androidu od verze 5 (Lollipop), úplně bezpečná ale funkce navzdory neustálému vylepšování a zlepšování kamer v telefonech není dodnes, odhalil to nový test nizozemské Consumers Association.

Ze 110 současných telefonů bylo u 42 z nich (tedy přibližně u 38 %) možné telefon odemknout jen s pomocí fotografie původního vlastníka.

Zařízení vedle lowendových zařízení zahrnují i prémiové produkty populárních značek jako je Alcatel, Asus, Blackberry, Huawei, LG, Motorola, Nokia, Samsung, Sony nebo Xiaomi. Testem naopak prošla všechna tři testovaná zařízení Apple iPhone (iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max), ačkoli obdobnou funkci (Face ID) Apple představil teprve předloni.

Telefony, u kterých je možné obejít rozpoznání obličeje pomocí fotografie, zahrnují: Alcatel 1X, Asus Zenfone 5 Lite, Asus Zenfone 5, ZE620KL, BlackBerry Key2, BQ Aquaris X2, BQ Aquaris X2 Pro, General Mobile GM8, HTC U11 +, Huawei P20, Huawei P20 Lite, Huawei P20 Pro, Lenovo Motorola Moto E5, Lenovo Motorola Moto E5 Plus, Lenovo Motorola Moto G6 Play, LG K9, LG Q6 Alpha, Motorola Moto G6 Play, Motorola One, Nokia 3.1, Nokia 7.1, Oukitel VU, Samsung Galaxy A7, Samsung Galaxy A8, Samsung Galaxy A8 +, Samsung Galaxy J8 Brasil, Sony Xperia L2 (H3311), Sony Xperia L2 (H3321), Sony Xperia XZ2 (H8216 a US verze), Sony Xperia XZ2 Compact (H8314 a US verze), Sony Xperia XZ2 Compact Dual SIM (H8324), Sony Xperia XZ2 Dual SIM (H8266), Sony Xperia XZ2 Premium (US verze), Sony Xperia XZ3, Vodafone Smart N9, Xiaomi Mi A2, Xiaomi Mi A2.

V Androidu byla čerstvě odhalena také jiná zranitelnost, která umožňuje obejít zabezpečení zamknutého telefonu a to dokonce i metodami, které jsou považovány za bezpečné (přihlašování pinem). Stačí, aby měl telefon nainstalovanou aplikaci Skype, pak již stačí zavolat na Skype účet majitele, Skype se spustí a útočník získá bez nutnosti ověření se přístup k fotografiím a kontaktům v telefonu.