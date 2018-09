 »  Uber Eats má v Praze 30 tisíc stažení, přes 100 restaurací a rozvoz z McDonald’s

Jan Sedlák

Online rozvoz jídel Uber Eats, který v Praze začal fungovat před měsícem, doposud zaznamenal 30 tisíc stažení mobilní aplikace. Aktivní uživatele firma nekomentuje, stejně jako objem objednávek.

Průměrný čas doručení objednávky je 31 minut s tím, že služba prozatím operuje pouze v širším centru Prahy. „Splnilo to naše očekávání. Čas doručení chceme ještě stlačit dolů a mít ho v řádech desítek minut,“ uvádí šéf českého Uber Eats Tomáš Peťovský.

Uber Eats uvádí, že dnes spolupracuje s více než stovkou českých restaurací a v následujících měsících chce toto číslo znásobit. Firma restauracím poskytuje tablety s aplikací, která obsahuje informace o kurýrech, objednávkách, poskytuje podporu a podobně.

Eats může využívat sítě více než dvou tisíc řidičů tradičního Uberu, kteří v Praze operují. Služba pro rozvoz jídla chce ovšem namísto automobilů prioritně využívat řidiče kol, motorek, skútrů, koloběžek a také chodce. Pro každé tyto prostředky píše nové algoritmy, které hledají nejrychlejší cestu. Mobilní aplikace zase využívá strojové učení, díky čemuž se „appka“ postupně učí profil uživatele a přizpůsobuje se mu.

Uber tímto vstoupil do konkurenčního boje se zavedenou původně českou službou DámeJídlo.cz, která nyní spadá pod německé Delivery Hero, a rovněž s nově odstartovaným Woltem z Finska.

Uber Eats také oznámil spolupráci s fastfoodovým řetězcem McDonald’s, konkrétně v rámci služby McDelivery. Tu obě firmy ve Spojených státech rozjely počátkem roku 2017 ve Spojených státech a v současné době operuje ve 27 zemích.

V Česku začíná McDelivery fungovat pro rozvoj ze čtyř restaurací McDonald’s – z poboček na Vodičkově, Muzeu, Florenci a v Edenu. Do konce roku mají přibýt další pobočky. Rozvoz je možné uskutečnit do vzdálenosti 2,5 kilometrů od restaurace, a to od 11:00 do 23:00. V okolí musí být dostatek kurýrů a k objednávce je nutné přičíst poplatek 49 korun. Objednat nelze teplé nápoje, zmrzlinu a dezerty.

Rozvoz z McDonald’s nabízí také třeba DámeJídlo.cz, ale nejde o oficiální spolupráci. Fastfood uvádí, že nemůže dát žádné garance a podobně.

