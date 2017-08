 »  Uber má vyhlédnutého nového šéfa. Pokukuje po řediteli cestovatelské Expedie

Jan Beránek

Tak by to nakonec měl být Dara Khosrowshahi. Ten je zkušeným manažerem a víc než deset let vedl cestovatelský server Expedia. Zároveň by se tím ukončily týdny spekulací, které se kolem nástupce Travise Kalanicka točily. Podle informací BBC bylo rozhodnuto na včerejším zasedání představenstva.

Firma se potýká s nápravou dobrého jména potom, co ji od začátku letošního roku pronásleduje série skandálů. Kromě obvinění ze sexuálního obtěžování jedné ze zaměstnankyň se objevilo i video, kde se Kalanick hádá s řidičem, a ničemu nepřispěly ani odchody klíčových lidí. Jak trefně shrnul server Techcrunch, „Uberu teď chybí CEO, COO, CFO, CMO“.

Ve hře o šéfovské křeslo byla i šéfka Hewlett Packard Meg Whitman nebo Jeff Immelt z General Electric. Oficiálně ale potvrzené nic není, Uber zatím zprávu nevydal.