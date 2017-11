 »  Uber míří do vzduchu. Jak mají vypadat jeho letecké taxíky?

David Slížek

Úmysl začít zprostředkovávat kromě jízd autem také leteckou přepravu na krátké vzdálenosti oznámil Uber loni na podzim. Letos na jaře pak potvrdil, že prvními americkými městy, kde chce s novým aerotaxi experimentovat, mají být texaský Dallas, Fort Worth a Frisco.

V čerstvém oznámení na lisabonské konferenci Web Summit teď přidal další novinky: v USA chce novou službu UberAIR testovat také v Los Angeles. První ukázkové lety mají podle plánů firmy proběhnout v roce 2020.



Autor: Uber Vizualizace letounu eVTOL

Jak to má v praxi vypadat? O přepravu cestujících ve velkých městských aglomeracích se mají postarat malá vrtulová letadla s elektrickým pohonem (tzv. eVTOL, electric vertical take-off and landing vehicles), která dokáží – podobně jako helikoptéry – vzlétat a přistávat vertikálně (nepotřebují tedy dlouhou přistávací dráhu). Létat mají rychlostí až 200 mil za hodinu (cca 320 km/h).

Například cesta z tamního letiště do centra města by se tak podle propočtů firmy měla ve špičce díky aerotaxi zkrátit z 1 hodiny 20 minut na 30 minut (samotný let má zabrat 4 minuty, zbylých 26 minut má trvat cesta Uberem k přistávací ploše na střeše nějaké vysoké budovy).

Jak má cestování aerotaxi vypadat? Podívejte se na propagační vizualizaci Uberu:

Na vývoji strojů Uber spolupracuje s pěticí výrobců: Embraer, Bell Helicopter, Pipistrel, Aurora Flight Sciences a Mooney Aviation. Uber také oznámil, že už s firmou Sandstone Properties uzavřel dohodu na vybudování prvních přistávacích ploch na střechách vybraných budov v Los Angeles.

Cena letu mát být podle plánů Uberu schopná konkurovat ceně, kterou by za stejně dlouhou cestu pasažér zaplatil za pozemní taxík Uberu. Spuštění komerčního provozu služby chce Uber stihnout několik let před olympiádou, která má v LA proběhnout v roce 2028.

Na papíře to všechno vypadá dobře, ale v cestě projektu stále stojí řada překážek. eVTOL letouny zatím neexistují a jsou teprve ve vývoji, Uber bude také muset vyhovět řadě přísných regulací, které upravují letecký provoz nad obydlenými oblastmi, a vybudovat potřebnou infrastrukturu.

Firma proto dnes také oznámila, že začala spolupracovat s americkou NASA a stala se členem konsorcia firem, které spolupracují na vybudování systému řízení provozu malých letadel a dronů létajících v nízkých výškách.