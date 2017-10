 »  Uber může v Brně jezdit, vrchní soud zrušil předběžné opatření

David Slížek

Nekonečná tahanice kolem dopravní služby Uber v Brně pokračuje. Vrchní soud v Olomouci zrušil předběžné opatření, kterým krajský soud v červenci firmě zakázal ve městě poskytovat služby. Na Facebooku o tom informoval náměstek brněnského primátora Matěj Hollan a upozornila na to ČT24.

„Znamená to, že UBER může začít v Brně jezdit, ale neznamená to, že je tím vyřešena otázka, zda jezdí v souladu se zákonem, protože to soud neřešil, viz citace ze soudního rozhodnutí: ‚Pro úplnost odvolací soud dodává, že posouzení činnosti žalovaného, coby účastníka hospodářské soutěže (…) překračují rámec řízení o nařízení předběžného opatření a mohou být předmětem posouzení až v řízení ve věci samé.‘ Tuto otázku bude soud řešit při projednávání samotné žaloby,“ uvádí Hollan.

Krajský soud vydal předběžné opatření už v dubnu, tedy asi dva měsíce poté, co Uber začal v Brně fungovat. Vrchní soud mu je ale záhy vrátil. Krajský soud tak v červenci vydal nové předběžné opatření, zakazující Uberu poskytovat taxikářské služby v rozporu s platnými předpisy, a právě to teď vrchní soud opět zrušil. Toto rozhodnutí (ale pouze o předběžném opatření) je konečné a nedá se proti němu odvolat.

Žalobu na Uber podala původně taxikářská služba Lido a později se k ní připojili další taxikáři i brněnský magistrát.