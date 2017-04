 »  Uber nesmí v Brně jezdit, krajský soud uznal, že firma podniká nelegálně

David Slížek

Podnikání Uberu v Brně nesplňuje potřebné zákonné předpoklady a firma s ním musí skončit. Ve svém předběžném opatření to přikázal Krajský soud v Brně. O usnesení dnes informovalo vedení města.

„Krajský soud v Brně vydal před několika dny pro ČR průlomové rozhodnutí, kdy v rámci předběžného opatření konstatoval, že služba Uberu, která je poskytována na území města Brna, je poskytována v rozporu s právními předpisy našeho státu, a že tedy zakazuje, aby tato služba byla nadále tímto způsobem na území města Brna poskytována a provozována,“ komentoval soudní rozhodnutí náměstek primátora Matěj Hollan.

Podle Hollana soud neuznal argumentaci Uberu, že jde o spolujízdu a službu sdílené ekonomiky. Soud naopak došel k závěru, že jde o klasickou taxislužbu, která musí dodržovat příslušné zákony a vyhlášky. Uberu tak přikázal, aby se zdržel provozování taxislužby bez licencovaných taxikářů, taxametrů a dalších podmínek, které klasickým taxikářům zákony a vyhlášky stanovují.

Město zveřejnilo i celý text předběžného opatření (PDF).

Soudní usnesení se teď překládá do holandštiny, aby mohlo být doručeno mateřské firmě Uberu. Po doručení musí Uber s poskytováním služeb v Brně skončit. Firma se ale proti opatření může ještě odvolat, a to do 15 dní ode dne doručení. Odvolání ale nemá odkladný účinek.

Návrh na předběžné opatření podala firma LIDO TAXI RADIO, ke které se pak Brno připojilo jako vedlejší účastník řízení. Taxikářská společnost teď bude mít 30 dní od doručení usnesení na to, aby k soudu podala návrh na zahájení řízení. Teprve v tom by pak měl soud rozhodnout spor definitivně.

Uber do Brna vstoupil na začátku letošního února a už po prvním měsíci měl podle šéfa služby pro Česko a Slovensko Tomáše Peťovského ve městě asi tisícovku registrovaných řidičů. Přečtěte si celý rozhovor: Tomáš Peťovský (Uber): V Brně máme už kolem tisíce registrovaných uživatelů.