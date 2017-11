 »  Uber v Česku zavádí chat v aplikaci, nové podmínky zrušení jízdy či centrum pro řidiče

Jan Sedlák

Uber v Česku spouští několik novinek, velká z nich potěší zejména řidiče. Pro ně se v pražském Karlíně otevírá centrum služeb. Slouží ke konzultacím a přijímání nových řidičů. Uber uvádí, že má v Česku přes dva tisíce aktivních řidičů.

Do aplikace pak konečně přibyla možnost chatu. Zákazník tedy může napsat řidičovi přímo v aplikaci Uberu, kterému navíc systém zprávu přečte, takže není nutné ji za jízdy číst. Možná už tedy nebude nutné si s řidičem v případě nedorozumění volat.

Řidiči si nově také mohou stanovit směr trasy, tedy zadat místo a čas, kam a kdy se potřebují dostat oni sami. Řidiči pak mají dostávat jen ty nabídky, které odpovídají jejich cestě. Přibylo také upozornění, kdy by cesta měla být delší než 45 minut.

Uber rovněž zavádí „ochranu hodnocení“. Systém, kdy si řidič a zákazník vzájemně dávají hvězdičky, se má více „objektivizovat“. „Řidiči totiž například nemohou ovlivnit problémy třetích stran, respektive technické nebo jiné problémy s aplikací. Tento aspekt tak Uber z celkového hodnocení řidičů odstraní a díky tomu bude hodnocení ještě přesněji odrážet služby poskytované řidiči,“ uvádí firma bez přesných detailů.

Dále se upravují podmínky pro zrušení jízdy: „Cestující si jakoukoliv objednanou jízdu může rozmyslet a do dvou minut po potvrzení jízdy ji může zrušit a nezaplatí přitom žádný poplatek. Podle statistik vidíme, že většina zrušených jízd (přes 60 procent) je už teď zrušena do dvou minut – pro cestující to tedy velká změna nebude, řidičům však ušetří spoustu času a prázdných kilometrů. Pokud se ale řidič zpozdí o pět a více minut oproti původnímu odhadovanému času příjezdu, může zájemce o svezení zrušit jízdu zcela bez poplatku. Nově také budou řidiči po příjezdu na místo vyzvednutí cestujícího bez jakýchkoliv dalších poplatků čekat 2 minuty. Většina jízd (téměř 60 %) je podle statistik společnosti už nyní zahájena do dvou minut po příjezdu k cestujícímu. 35 % jízd je zahájeno v době od 2 do 5 minut a pouze 15 % od 5 minut dál. Nicméně, pokud budou i zbylí cestující zahajovat jízdu včas, služba se ještě zrychlí a zefektivní.“