 »  UčíTelka je nejsledovanějším pořadem pro děti na všech televizních stanicích

Filip Rožánek

Náhradní televizní výuka UčíTelka, kterou Česká televize spustila od 16. března na programu ČT2, zaujala děti i jejich rodiče.

Dopolední blok se ve skupině dětí 4–12 let stal nejsledovanějším pořadem letošního roku na všech TV stanicích a 2. nejsledovanějším ve skupině 4–14 let. Dívalo se průměrně 147 tisíc dětí (data za 4–14 let) při podílu na publiku 54,8 %. Pořad sledovali i dospělí, dívalo se 155 tisíc při share 12,17 %.