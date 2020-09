UčíTelka na ČT končí, televize se zaměří na web ČT edu

Česká televize už nebude od 29. září vysílat na ČT2 odpolední vzdělávací pásmo UčíTelka. Mluvčí televize to potvrdila Právu. „Záměrem UčíTelky bylo během září pomáhat dětem s opakováním látky při návratu do škol po téměř šesti měsících bez prezenční výuky. Tento úkol jsme nyní naplnili. Teď se bude ČT soustřeďovat na rozvoj webu ČT edu, který pomáhá s učením doma i přímo ve třídách, a bude připravovat další televizní vzdělávací formáty,“ sdělila mluvčí.

Skončí rovněž nedělní vydání UčíTelka – kabinet.

Pásmo UčíTelka vzniklo na jaře jako výpomoc pro rodiče a školáky při zrušené školní výuce v průběhu koronavirové pandemie. První etapa vysílání se uzavřela v červnu, druhá začala 1. září. Vláda v současné době nepočítá s tím, že by na prvních stupních základních škol znovu zavedla distanční výuku.