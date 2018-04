 »  Udělali jsme dobrou hru. Podívejte se na dokument o Kingdom Come: Deliverance

Jan Sedlák

Autoři herního kanálu Vortex Jiří Bigas a Zdeněk Princ odvedli pěknou práci a natočili dokument mapující dny před vydáním a samotné vydání úspěšné české videohry Kingdom Come: Deliverance od Warhorse Studios.

„Ve společnosti vývojářů z týmu Warhorse Studios jsme strávili s přestávkami poslední měsíc, který předcházel vydání jejich hry Kingdom Come: Deliverance. Pojďte se společně s námi podívat na to, jaká panovala ve studiu atmosféra ve dnech a hodinách krátce předtím, než uvedli svůj debutu na trh. Zachytili jsme i to, jak prožívali chvíle těsně po vydání titulu, první verdikty novinářů nebo autogramiádu Dana Vávry,“ uvádí anotace.

V dokumentu vedle Vávry vystupují další důležité postavy Warhorse v podobě Viktora Bocana, Martina Klímy, Martina Frývaldského, Adama Sporky a dalších vývojářů. Hry už se prodalo zhruba milion kusů. Přečíst si můžete také náš rozhovor.