 »  Udělat z toho druhé Kerio. Brněnský SODAT se s novým investorem vrací do hry

Jan Sedlák

„Ideální by bylo udělat z toho druhé Kerio,“ popisuje pro Lupu své plány nový výkonný ředitel brněnské kyberbezpečnostní společnosti SODAT Software Jan Vobruba. Ten do Keria nastupoval ještě v době, kdy v něm bylo asi osm lidí, a postupně firmu viděl růst na zahraničních trzích. V novém působišti má podobné plány.

SODAT na trhu působí už dvacet let, v poslední době byl ale v poměrně těžké situaci. V loňském roce tak do společnosti vstoupil investor v podobě MindForge. Ten prozatím do portfolia technologických firem investoval přes 100 milionů korun. Stojí za firmami jako CleverMaps, Cognito, Colpirio nebo Gauss Algorithmic.

MindForge dnes v SODATu drží 73procentní podíl. Dalších 10 procent pak například nadále ovládá někdejší člen vedení AVG a dnes aktivní investor Karel Obluk. Další podíly pak drží Radek Schmied a Tomáš Stranyánek.

Do světa s novou technologií

Investiční skupina nyní do bezpečnostní firmy přináší technologii, která má pomoci v růstu. SODAT má historicky dobré know-how ve svém agentovi, který umí sbírat data na koncových stanicích, a také v šifrování.

Nyní firma přichází se SODAT Analytics, kterou z velké části vyvinul Gauss Algorithmic ze skupiny MindForge. Gauss se zabývá velkými daty a spolupracuje například s matkou Raiffeisenbank v Rakousku.

SODAT Analytics je postavený na umělé inteligenci a strojovém učení a právě na základě zpracování nasbíraných dat hledá anomálie v chování uživatele. Jde o kyberbezpečnostní oblast označovanou jako User and Entity Behaviour Analytics (UEBA).

Spolupráce mezi SODATem a jeho know-how v kybernetické bezpečnosti a Gaussem s kapacitami v AI má do budoucna dělat majoritní část tržeb společnosti. „Počítáme s tím už na rok 2018,“ přibližuje Vobruba.

Vobruba byl do vedení podniku osloven přímo investorem. Nyní buduje nové obchodní procesy. SODAT dlouho prodával napřímo, teď ale staví partnerskou síť. V ní už je kolem dvaceti subjektů.

Partneři mají fungovat i v zahraničí. Prvním významnějším trhem, na který se v Brně dívají, je trochu netradičně Vietnam. „Ve Vietnamu moc nevěří USA, Rusku také ne, Číně už vůbec. A Česko vnímají velice pozitivně,“ vysvětluje Vobruba.

SODAT je v současné době ještě stále krytý penězi od MindForge. V příštím roce už se očekává výraznější finanční náběh.