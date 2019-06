Filip Rožánek

Evropská fotbalová asociace UEFA spustila vlastní internetovou televizi UEFA.TV, která je zároveň dostupná v podobě mobilních aplikací pro Android a iOS. Obsah je k dispozici zdarma po registraci.

„Záměrem streamovací platformy je umožnit divákům širší přístup k živým přenosům a videoarchivu různých soutěží,“ uvedla UEFA v tiskové zprávě. Využije archiv obsahující záznamy za posledních 60 let, nabídne i přenosy utkání hráčů do 21 let, ženského fotbalu nebo futsalu, pohled do zákulisí nejvyšších fotbalových utkání, rozhovory a další obsahové formáty.

Samostatný kanál je věnován například německé Bundeslize a budou na něm mimo jiné shrnutí víkendových utkání nebo výběr nejlepších zápasů. UEFA zdůrazňuje, že nová platforma nemá konkurovat televizním stanicím, ale spíš být jejich doplňkem.