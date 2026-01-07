Umělá inteligence Claude se naučila český PHP framework Nette

Populární český PHP framework Nette lze nově používat ve spojení s umělou inteligencí Claude Code od společnosti Anthropic. Autor Nette David Grudl připravil zásuvné moduly, díky nimž Claude získá široké znalosti ekosystému frameworku.
Claude Code díky pluginům zná best practices, formuláře, záležitosti kolem kódu, DI, validuje Latte šablony a NEON při každém uložení a tak dále. Návod k instalaci a používání je s dalšími materiály k dispozici na GitHubu.
Grudl propojení Claude označuje za game changer pro vývojáře stavící nad Nette. Zatím jsou k dispozici moduly pouze pro Claude Code a nikoliv další podobné LLM nástroje.