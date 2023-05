Umělá inteligence u Googlu změní způsob vyhledávání i práci s ostatními nástroji

Po dvou měsících testovacího provozu Google vylepšuje svou generativní umělou inteligenci pojmenovanou Bard o nové funkce. Společnost to oznámila na svém blogu poté, co novinky představila na konferenci Google I/O. Interakce s Bardem budou už brzy vizuálnější. Jak v zadání, tak i v poskytovaných odpovědí se začnou objevovat obrázky.





Například na otázku, jaké památky bychom v určitém městě rozhodně neměli vynechat, AI do odpovědi zařadí i snímky jednotlivých objektů, které dají lepší představu o tom, co hledat. A obrázky bude možné vedle odpovědí zahrnout i do samotných dotazů. Bard totiž bude využívat možnosti aplikace Google Lens. Umělé inteligenci tak půjde zadat úkol, aby ke dvěma nahraným fotografiím vytvořila vtipný popisek. Bard pak pomocí Google Lens fotografie zanalyzuje a během několika sekund přijde s několika kreativními návrhy.





Uživatelé často žádají Barda o pomoc při přípravě e-mailů a dokumentů. Google proto dnes spouští funkci Export, která snadno přesune odpovědi Barda přímo do Gmailu a Dokumentů.

Model PaLM 2 umí cizí jazyky i argumentovat

Google také představil vylepšený jazykový model PaLM 2, který pro generativní AI používá. Je intenzivně trénován na vícejazyčném textu. Díky tomu je možné ho použít pro více než 100 jazyků. Zlepšená je schopnost algoritmu porozumět, generovat a překládat složitější text, včetně básní nebo obsahující idiomy či hádanky, a to v nejrůznějších jazycích. Významně vylepšené jsou i argumentační funkce.

Datová sada PaLM 2 využívá i vědeckých článků a webových stránek s matematickými výrazy. Díky tomu vykazuje lepší výsledky v oblasti logiky, zdravého úsudku a matematiky.

A pozadu není ani v programování. Model byl vytrénován na velkém množství veřejně dostupných datových sad zdrojových kódů. Díky tomu vyniká v populárních programovacích jazycích, jako je Python a JavaScript, zvládne ale generovat kód i ve specializovaných jazycích typu Prolog, Fortran a Verilog.

Na konferenci I/O Google oznámil nasazení PaLM 2 ve více než 25 produktech. Například Med-PaLM 2, zvládne odpovídat na otázky a shrnovat poznatky z různých lékařských oborů. Nyní se přidají multimodální funkce pro rozpoznávání nálezu na rentgenových snímcích a mamografech. V létě se tento specializovaný jazykový model otevře úzké skupině odborníků pro otestování, aby bylo možné přes zpětnou vazbu identifikovat, kdy je bezpečné a užitečné tento model použít.

Vyhledávání na základě konverzace s AI

A významně se promění i samotné vyhledávání. Otázky pokládané Googlu budou moci být složitější a umělá inteligence je roztřídí na menší celky a vrátí komplexnější pohled na dotazovanou problematiku. Bude tak možné pokládat otázky typu: „Co je lepší pro rodinu se dvěma dětmi do 3 let a psem, návštěva Brd nebo výlet na Karlštejn?“

Odpovědí bude přehled klíčových informací, které je třeba před cestou zvážit, s odkazy, které je vhodné prostudovat. Také bude moci pokládat doplňující otázky, kde Google přejde do konverzačního režimu, v němž přenáší kontext z otázky na otázku.

Generativní AI ve vyhledávní pomůže i při nakupování. Při vyhledávání produktu Google vrátí přehled faktorů, které je pro daný sortiment vhodné zvážit. Spolu s popisem a relevantními a aktuálními recenzemi, hodnocením, cenami a obrázky produktů.