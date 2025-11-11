Lupa.cz  »  Umělou inteligenci typu ChatGPT nebo Dall-E už používá třetina Čechů

Umělou inteligenci typu ChatGPT nebo Dall-E už používá třetina Čechů

Jan Sedlák
Včera
Robot AI Autor: Lupa.cz, Gemini

Umělou inteligenci už používá třetina české populace, tvrdí nová data Českého statistického úřadu (ČSÚ). Ta jsou součástí komplexnější studie o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a osobami pro rok 2025. K dispozici je zde.

“Nástroje umělé inteligence pro tvorbu obsahu používalo v roce 2025 v Česku 32 procent osob ve věku 16 a více let. Tyto nástroje mohou sloužit například pro generování textu, obrázků a kódů nebo k vyhledávání informací. Skupinou, která využívá nástroje umělé inteligence nejvíce, jsou mladí lidé ve věku 16 až 24 let. V této skupině používalo AI 78 procent osob,” shrnula Lenka Weichetová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

“Umělou inteligenci používalo v roce 2025 o něco více mužů (34 procent) než žen (30 procent). Velké rozdíly byly také mezi osobami s různým stupněm vzdělání. U osob v produktivním věku se základním vzděláním používalo nástroje AI 16 procent, mezi vysokoškolsky vzdělanými to bylo 60 procent. Pro pracovní účely používala nástroje AI pětina pracujících,” doplnil staťák.

Další čísla jsou následující: Přístup k internetu má doma 90 procent domácností v Česku. Počítač vlastní 80 procent domácností. Chytrý telefon používá 86 procent, internet v telefonu 83 procent a denně je online 81 procent osob starších 16 let. Přes internet nakupuje 69 procent osob. Internetové bankovnictví používá 78 procent a umělou inteligenci 32 procent osob.  Alespoň základní digitální dovednosti mělo v roce 2025 v Česku 64 procent osob starších 16 let a tento podíl byl stejný u mužů i žen. Digitální dovednosti klesají s přibývajícím věkem a rostou se zvyšujícím se vzděláním.

