United Founders poslali finanční injekci do startupu, který výživu rostlin řeší drony

Investoři z United Founders, za jejichž vznikem stojí Jakub Havrlant a Vít Horký, vstoupila do francouzského zemědělsko-technologického startupu Oligoplus, který staví na precizní výživě rostlin doručované drony. Pro United Founders jde o pátou investici v pořadí, druhou ve Francii a první v segmentu udržitelnosti. Výši investice strany nezveřejnily.
Oligoplus pod vedením zakladatele Maxima Imhoffa kombinuje agronomickou analýzu s aplikací mikroživin pomocí dronů, látky přitom směřují přesně tam, kde je plodiny potřebují. Firma nabízí farmářům službu, při níž agronomové analyzují každou plodinu, identifikují její nedostatky a v průběhu sezóny aplikují pomocí dronů přesné dávky mikroživin přímo na listy. Zemědělec deleguje výživu plodin a platí za výsledek. Kromě hnojení firma využívá drony i k ultra preciznímu výsevu meziplodin do vzrostlé kukuřice. Jako své výsledky startup uvádí navýšení výnosů o 30 až 50 procent v závislosti na plodině a výrazné snížení závislosti na syntetických hnojivech.
Podle dostupných údajů firma v roce 2025 dosáhla tržeb 1,5 milionu eur bez externího financování, pro rok 2026 cílí na 5 milionů eur. „Moderní zemědělství v Evropě má pár špinavých tajemství, o kterých se moc nemluví. Jedno z nich je tohle: evropští farmáři každý rok postříkají miliardy litrů chemikálií na plodiny, které je nepotřebují,“ komentuje na sociální siti Vít Horký z United Founders.
Vedle tohoto fondu se kola zúčastnili také Climate Club, Good Only Ventures, Kima Ventures, akcelerátor Hexa Sprint a angel investoři.