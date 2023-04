ÚOOÚ zasáhl, ze seznamů držitelů datovek zcela zmizí nepodnikatelé

Autor: Depositphotos

Z otevřených dat publikovaných ministerstvem vnitra zmizí seznamy držitelů datových schránek nepodnikajících fyzických osob. Dohodli se na tom představitelé Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) a Digitální informační agentury, pod níž systém datových schránek nově spadá. ÚOOÚ o tom informoval na svém webu.





Na problém jako první upozornila v únoru Lupa v rámci seriálu Jak na datovku. Seznam všech držitelů datových schránek je zveřejněn nejen v podobě formuláře pro vyhledávání konkrétní datové schránky, ale současně i ve formátu otevřených dat. Na jedno kliknutí tak lze získat ucelenou databázi držitelů datových schránek, včetně jejich adresy trvalého bydliště nebo adresy sídla u podnikatelů. V případě fyzických osob nepodnikajících uživatelé mají možnost v nastavení datové schránky tento export do seznamů zakázat; živnostníci a právnické osoby takový zákaz udělit nemohou a v databázi budou figurovat vždy.





"ÚOOÚ upozornil zřizovatele a správce systému datových schránek – Ministerstvo vnitra – na to, že s ohledem na zásady zpracování osobních údajů podle GDPR, zejména pak ve vztahu k zásadě ‚minimalizace a důvěrnosti zpracování osobních údajů‘, je uveřejnění takového seznamu údajů nepřijatelné.

Mezitím, co ÚOOÚ tento export zkoumal, vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš z Pirátů navrhoval, že do konce dubna přijde s novelou zákona, která by rozsah nuceně zveřejněných údajů omezila. Jeho návrh u fyzických osob počítal s tím, že vedle jména bude ještě zveřejněno i datum narození, což je údaj, který v současných seznamech chybí. Pokud si tedy někdo stáhne současnou podobu seznamu, byl by schopen v budoucnu k již existujícím údajům doplnit ještě datum narození uživatele.

ÚOOÚ konstatuje, že problémem není samotná otázka zveřejnění (otevřená data zahrnují údaje z veřejných rejstříků), ale „následná libovolná a neomezená dispozice s celými datovými soubory je podle názoru ÚOOÚ neslučitelná s ochranou osobních údajů.“