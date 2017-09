 »  UPC přidává rychlost 500 Mbit/s, mění logo a chce být hravé

David Slížek

Tradiční zvyšování maximální rychlosti připojení kabelového operátora UPC je opět tady. Z 300 Mbit/s se nové „až“ maximum zvedne na 500 Mbit/s, oznámila firma na tiskové konferenci. Maximální rychlost uploadu ale podle nabídky na webu zůstane na 30 Mbit/s.

UPC na vyšší rychlost od října začne postupně migrovat zákazníky, kteří momentálně využívají 300 Mbit/s připojení. Ne ale všechny: infrastruktura UPC je na vyšší rychlost momentálně připravena v asi 60 – 70 % sítě operátora, zbytek uživatelů bude muset počkat, až UPC svou síť upraví, řekl Lupě ředitel pro Customer Value Managment Clemens Kruse. Velká města podle něj nicméně na vyšší rychlost připravena jsou.

UPC nabízí nový zákazníkům do konce září zvýhodněnou cenu připojení s 500 Mbit/s rychlostí. Pokud se firmě uvážou na 12 měsíců, zaplatí 829 Kč měsíčně (včetně DPH). „Nabídka platí pro nové zákazníky služby UPC Internet, kteří realizují objednávku do 30. 9. 2017 a kteří budou využívat služeb minimálně 12 měsíců v rámci věrnostního portfolia,“ upřesňuje UPC na webu.

Nabídka na webu UPC

Cena je tak o 100 Kč levnější, než stávající 300 Mbit/s balíček, který má z nabídky zmizet. Kompletní nový ceník ale UPC ještě na webu nemá (měl by se tam brzy objevit).

UPC také bude pokračovat v investicích do stavby sítí. Své služby rozšiřuje rychlostí přibližně 60 tisíc domácností ročně, řekl na tiskové konferenci generální ředitel Martin Miller. „Šlo by to i rychleji, kdyby proces na přípravu pokládání kabelů nezabral více než 12 měsíců,“ dodal.

Průměrná rychlost připojení zákazníků v síti UPC je podle interních dat 130 Mbit/s. Za loňský rok klienti operátora přenesli 508,3 milionů GB dat, předpoklad pro letošní rok je asi 700 milionů GB.

UPC dnes oznámilo také změnu loga a marketingové komunikace. Nechceme být vnímáni jako kabelový operátor, tvrdili zástupci firmy. V marketingu tak chtějí stavět na domácí zábavě, filmech z videotéky MyPrime a rychlém Wi-fi připojení prostřednictvím svých routerů.