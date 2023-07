Úřad vlády ČR hledá ajťáka se stejným platem, jako mají prodavači v nedalekém Lidlu

Autor: Karel Choc, Internet Info

Je zde další příspěvek do debaty platů IT odborníků ve státní správě. Úřad vlády ČR vypsal inzerát na ajťáka, který se má starat o VMware, Active Directory, Windows a Linux nebo administraci informačních systémů úřadu. Nabízený plat: při nástupu je to 28 070 s pěti lety praxe, v případě dobré práce je příplatek 5576 korun.





K výkonu práce je potřeba vysokoškolské vzdělání a uchazeč také musí mít bezpečnostní prověrku na úroveň Tajné.





Jak na Twitteru poznamenal Jakub Onderka, podobné peníze nabízí o zhruba kilometr dále vzdálená prodejna Lidl.