Úřad vlády vyzval ministerstva k doporučení instalace eRoušky do telefonů zaměstnanců

Aplikaci eRouška se nedaří rozšířit natolik, aby mohla přispět k případnému zjišťování potenciálně ohrožených lidí, kteří přišli do kontaktu s nakaženými infekkcí COVID-19. V polovině června ji používalo 271 tisíc lidí. Aby koronavirová sledovací aplikace byla funkční, muselo by ji používat 60 až 70 procent obyvatel, což v případě Česka znamená něco mezi šesti až sedmi miliony lidí.

Stále platí, že eRouška na iPhone telefonech funguje pouze pokud je otevřená na popředí. Na pozadí nemůže používat Bluetooth.

V řadě případů ze strany státu, zejména od náměsta ministra zdravotnictví Romana Prymuly, zaznělo, že by situaci vyřešilo nařízené používání aplikace. Takové řešení ale vypadá dobře jen v hlavě někoho, kdo problematice rozumí jen velmi málo. Skutečnost je ta, že eRouška funguje pouze na chytrých telefonech s Androidem od určité verze výše (vyžaduje podporu pro Bluetooth LE), nefunguje na iPhone a není ji možné mít na „nechytrých“ telefonech. To ve výsledku zásadně snižuje počet možných instalaci a cílového stavu (60 až 70 % populace) není nikdy možné dosáhnout. V případě pořízení aplikace navíc není jisté, že aplikace bude v potřebný moment funkční, ani že dokáže setkání s nakaženým zaznamenat.

Zachránit situaci se pravděpodobně rozhodili na Úřadu vlády a ve čtvrtek 26. června odpoledne na všechna ministerstva doputovalo doporučení Úřadu vlády, aby si všichni zaměstnanci aplikaci eRouška nainstalovali na své telefony. A také aby to doporučili svým blízkým.

Předmět: Doporučení ÚV ČR pro všechna ministerstva a podřízené organizace k používání aplikace eRouška

Vážení členové vlády,

s pověřením vedoucí Úřadu vlády paní Tünde Bartha zasíláme doporučení pro všechny resorty a jejich podřízené organizace, aby zaslali svým zaměstnancům výzvu, aby si do svých telefonů nainstalovali mobilní aplikaci pro chytré telefony eRouška více na https://erouska.cz/ a doporučili to i svým blízkým a tím chránili jak sebe tak nás všechny, stejně jako jsme to udělali my na Úřadu vlády.

Aplikace je součastí takzvané Chytré karantény, což je systém, který povede k včasnému zachycení, testování infekčního onemocnění COVID-19 a izolaci v karanténě co největšího počtu potenciálně nakažených osob.

Součástí toho je ve spolupráci s nakaženými vytipování kontaktů, na které mohli přenést virus. Více na https://koronavirus.mzcr.cz/chytra-karantena/.

Děkujeme Vám za spolupráci a zprostředkování tohoto doporučení všem svým kolegům a blízkým.

S pozdravem

Ing. Jan Doseděl

vedoucí Oddělení Kanceláře předsedy vlády

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v minulosti zmínil, že za úspěch by považoval 1 milion uživatelů. Poslední krok Úřadu vlády vypadá, že se stát pokouší čísla zvýšit originálním způsobem. Jisté ale je, že i kdyby se podařilo všech zhruba 500 tisíc lidí placených státem k instalaci eRoušky přimět, stejně by to na milion uživatelů nestačilo. A k funkčnosti by stále chybělo dalších alespoň pět milionů.