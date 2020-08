USA by měly dostat podíl z případného prodeje TikToku, prohlásil Donald Trump

Americký prezident Donald Trump připustil, že by sociální síť TikTok mohl od čínské firmy ByteDance koupit Microsoft. „Nemám námitky, pokud jej koupí Microsoft nebo nějaká jiná velká, bezpečná, velmi americká společnost,“ prohlásil na tiskové konferenci s tím, že šéfovi Microsoftu řekl, aby pokračoval ve vyjednávání o akvizici.

Na dojednání prodeje je podle něj čas do 15. září, po tomto datu podle něj bude TikTok v USA „out of business“ – tedy nejspíše zakázán. Trump také dodal, že by podle něj podstatnou část prodejní ceny měl získat stát. „My tento obchod umožňujeme,“ zdůvodnil to.

Microsoft o víkendu potvrdil, že o koupi TikToku vyjednává. Pokud se obchod uskuteční, slíbil převést všechna osobní data uživatelů na servery v USA.

Americký prezident už delší dobu hrozí TikToku zákazem v USA kvůli jeho vazbě na Čínu. Podle amerických úřadů může představovat bezpečnostní riziko, protože přes ni Čína může získat přístup k velkému objemu dat o amerických uživatelích.