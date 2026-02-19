USA chystají web, který má lidem pomáhat s obcházením blokací online obsahu

Americká vláda chystá webový portál, který má uživatelům umožnit sledovat online obsah, který je v jiných zemích úředně zablokovaný. Informovala o tom agentura Reuters.
Web má běžet na adrese Freedom.gov, kde se zatím nachází oznámení „Svoboda přichází“ (Freedom is Comming), stylizované tak, že slovo „svoboda“ je rozostřené jako při nějakém cenzurním zásahu a čitelné je až po najetí myši. „Informace jsou moc. Získejte zpět své právo na svobodu projevu. Připravte se,“ říká doplňující text.
Ze zprávy Reuters ale není jasné, jak má portál fungovat. Americké ministerstvo zahraničí, které projekt chystá, podle agentury zvažuje, že do něj zahrne VPN, která uživatelům umožňuje virtuálně změnit lokaci, z níž se připojují. VPN se běžně používají k obcházení geoblokačních opatření a tuto službu už dnes poskytuje řada provozovatelů. Není tak jasné, co navíc by portál mohl přinést.
USA plánovaly podle Reuters portál spustit minulý týden a oznámit jej v průběhu mezinárodní bezpečnostní konference v německém Mnichově. Nakonec ale start odložily. Někteří zaměstnanci amerického ministerstva zahraničí agentuře řekli, že důvodem odkladu byly obavy některých úředníků a právníků. Mluvčí ministerstva ale zpoždění i obavy popřel.
Ačkoli to americká vláda přímo neříká, vypadá to, že portál je plánován zejména jako gesto proti regulacím obsahu v Evropské unii, které představitelé USA často kritizují. Dopadají totiž často na americké online platformy jako je Facebook a X, poznamenává Reuters.