USA začaly zveřejňovat „čisté sítě“ 5G bez Huawei. V seznamu je i Česko

„Proti Huawei se obrací vlna s tím, jak občanům po celém světě dochází riziko špehování ze strany čínské komunistické strany. Obchody Huawei s telekomunikačními operátory po celém světě se vypařují, protože jednotlivé země do svých 5G sítí pouští pouze důvěryhodné dodavatele. Příklady zahrnují Českou republiku, Polsko, Švédsko, Estonsko, Rumunsko, Dánsko a Lotyšsko. Naposledy se rozhodlo Řecko, že použije Ericsson namísto Huawei.“

Tyto a další věty stojí v oficiálním prohlášení amerického ministerstva zahraničí, které vydal ministr Mike Pompeo. Spojené státy dál pokračují v aktivním tažení pro Huawei a Číně a jejich zapojení v mobilních sítích nové generace. Američané dokonce přišli s termínem Čisté sítě (5G Clean Networks), které mají splňovat určité standardy a nespadají pod údajnou kontrolu autoritativních vlád jako je ta čínská.

Americké ministerstvo zahraničí dokonce vydalo seznam operátorů, kteří podle něj jsou „čistí“. Aktuálně jich je dvacet. To, jak USA došly k tomu, že mezi „čisté“ země patří i Česká republika, není konkrétně specifikováno. Spojené státy jsou dlouhodobě potěšeny z bezpečnostního varování, které vůči Huawei a ZTE vydalo náš NÚKIB. To ale operátorům nezakazuje Huawei v sítích nasadit, pouze musí udělat analýzu rizik.

Zdejší operátoři zároveň nemají finálně rozhodnuto, jaké dodavatele si pro 5G vyberou. Vodafone na základě rozhodnutí britské matky sdělil, že Huawei nasadí pouze v okrajových částech. O2 zase při spuštění pilotního komerčního 5G na 3,7 GHz počítá se všemi třemi hlavními dodavateli, tedy Nokií, Ericssonem i Huawei.

Česko pro USA v boji proti čínskému 5G sehrává i další roli. Pompeo se v boji za Čisté sítě zaštiťuje takzvanými Pražskými návrhy (Prague Proposals), které byly podepsány v Praze na mezinárodní bezpečnostní konferenci o 5G. Návrhy už dříve podpořila americká sněmovna reprezentantů.

Premiér Andrej Babiš také v květnu s americkým ministrem zahraničí podepsal deklaraci o bezpečnosti 5G sítí. To ale vyvolalo reakce ze strany operátorů a trhu. Kritika míří tím směrem, že se se sektorem, který ve výsledku bude 5G sítě stavět a který za ně ponese odpovědnost, nemluví.

Na to konto se sešel podvýbor poslanecké sněmovny pro ICT a telekomunikace, který vydal usnesení, že stát (NÚKIB, ČTU či ministerstvo průmyslu) musí s trhem více a lépe komunikovat a být otevřenější. Rozebírali jsme to v našem článku. O2 pak pro Lupu uvedlo, že stát by měl místo obecného varování dát konkrétní podněty.

Prezident Výboru nezávislého ICT průmyslu Jakub Rejzek pak v Lidových novinách vydal komentář, který je proti postupu státu rovněž kritický. Mimo jiné v něm uvádí, že 5G security toolbox z Evropské unie, který má implementovat i Česko a na kterém se podílí NÚKIB, se s českými operátory nikdy neprojednával.

Do boje proti Číně se dál zapojuje i americké ministerstvo obrany. Pentagon tento týden vydal seznam čínských společností, které mají být napojeny či jsou přímo vlastněny a řízeny čínskou armádou. Je mezi nimi i několik technologických subjektů: Huawei, Hikvision (bezpečnostní kamery), Inspur (servery), China Mobile a China Telecom (operátoři). Čína tato propojení odmítá.