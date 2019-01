Karel Wolf

USB Typu-C získá bezpečné ověřování, oznámila nezisková organizace USB Implementers Forum (USB-IF), která stojí za tvorbou USB standardů.

Ověřování bude probíhat prostřednictvím autentizačního protokolu a mělo by sloužit coby ochrana před nevyhovujícími nabíječkami, ale i populárním malwarem. Každý USB hardware se bude koncovému zařízení ověřovat digitálním certifikátem, jehož prostřednictvím by měl být autentizační program USB-IF schopný ověřit pravost připojeného zařízení, dobíječky, nebo dokonce i jen kabelu. K ověření bude docházet bezprostředně při připojení, to by mělo zabránit možnosti, přenosu neadekvátního napětí, nebo škodlivého softwaru do zařízení uživatele.

USB-IF na projektu spolupracuje se společností DigiCert, která zabezpečí správu a distribuci veřejných klíčů a bude fungovat jako certifikační autorita v rámci USB Type-C autentizačního programu. Ověřování bude zahrnovat standardní protokol ověřování pro nabíječky, kabely a zdroje napájení USB typu C, podporu ověřování přes USB datovou sběrnici nebo komunikační kanály USB, prvky, které používají autentizační protokol, a udržují kontrolu nad prováděnými a vynucenými bezpečnostními zásadami a 128bitové šifrování.

Nebezpečná USB zařízení, včetně tak jednoduchých věcí, jako jsou kabely, jsou čím dál tím větší problém a nad ochranou se proto zamýšlí více a více společností. Společnost Google například nedávno přidala do svého operačního systému Chrome OS funkci, která chrání uživatele před škodlivým kódem na USB zařízeních tím, že blokuje přístup k USB portu, pokud je obrazovka zařízení zamčená. Podobná funkce se již delší dobu nalézá také v iOS.