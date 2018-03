 »  Ústavní soud odložil vydání ruského hackera Nikulina, než rozhodne o jeho stížnosti

David Slížek

Ministerstvo spravedlnosti musí s vydáním ruského hackera Jevgenije Nikulina počkat. Ústavní soud odložil vykonatelnost rozhodnutí Městského soudu v Praze, který loni v květnu potvrdil, že Nikulin může být vydán do ciziny. Verdikt pak potvrdil i odvolací soud.

Hacker ale proti rozhodnutí podal ústavní stížnost a přiložil k ní návrh na odložení jeho vykonatelnosti. „Tento návrh odůvodnil tím, že rozhodnutí o přípustnosti stěžovatelova vydání do Spojených států amerických je v současné době pravomocné a ministr spravedlnosti tak může o stěžovatelově vydání rozhodnout. V takovém případě by došlo k porušení stěžovatelových práv takovým způsobem, který by již nebylo možné zhojit,“ vysvětluje ve svém rozhodnutí Ústavní soud.

O vydání Nikulina se vede diplomatická bitva. O hackera, který měl podle amerického zatykače v letech 2012 až 2013 proniknout do systémů Dropboxu, LinkedInu a dalších firem, kromě USA požádalo také Rusko (kvůli online krádeži z roku 2009 se škodou v řádech desítek tisíc korun). Za Nikulinovo vydání do Ruska přitom lobbuje prezident Miloš Zeman, který podle Lidových novin dokonce zvažoval, že by ruskému hackerovi udělil milost.

O tom, kam bude Nikulin vydán, má rozhodnout ministr spravedlnosti. Hacker se snaží vyhnout hlavně vydání do USA, v Česku dokonce žádá o azyl.