 »  Ústavní soud zamítl stížnost ruského hackera zadržovaného v Česku

Jan Sedlák

V Česku zadržovaný ruský hacker Jevgenij Nikulin neuspěl s ústavní stížností proti své vazbě. Ústavní soud rozhodl, že jeho žádost je neopodstatněná a opožděná. Odmítl také to, že by došlo k porušování Nikulinových práv. Informovala o tom Česká televize.

Vrchní soud v Praze koncem loňského roku rozhodl, že je možné Nikulina vydat do Spojených států. Česká republika hackera zadržela v říjnu roku 2016 na základě žádosti FBI. Měl se nabourat do systémů několika firem a získat údaje o milionech osob.

O vydání ale žádá i Rusko, které svého občana viní z jiného činu. Vydání do Ruska je rovněž možné, rozhodnout musí ministr spravedlnosti.

Nikulin proti vydání dá Států protestuje. FBI si slibuje, že by od hackera mohla získat další informace ohledně údajného ovlivňování amerických prezidentských voleb ze strany Ruska. Více o případu viz Ruský hacker může být vydán z Prahy do USA. Moskvě se to velmi nelíbí.