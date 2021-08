Ústavní soud zrušil předběžné opatření vydané na Kiwi.com

Ústavní soud (ÚS) dnes zrušil předběžné opatření vydané vůči prodejci letenek Kiwi.com. Podle ÚS šlo o zásah do svobody projevu, práva na podnikání a práva na soudní ochranu. Předběžné opatření vydal letos v lednu Krajský soud v Brně na popud Ryanairu kvůli způsobu informování o podmínkách odbavení před lety tohoto dopravce. Irské letecké společnosti také vadilo, že mu Kiwi.com údajně nepředává kontakty na cestující.

„Ústavní soud napadené předběžné opatření zrušil. Obecné soudy totiž zasáhly do základních práv stěžovatelky, a to jejího práva na svobodu projevu a práva podnikat, aniž by se dostatečně zabývaly tím, zda jejich zásah byl přiměřený. I na projev komerčního charakteru totiž dopadají záruky plynoucí z práva na svobodu projevu dle čl. 17 odst. 1 Listiny základních práv a svobod,“ sdělil ÚS na svém webu.

Podle ÚS navíc krajský soud rozhodl na základě dezinterpretace posuzovaných sdělení, která nebyla hodnocena ve svém kontextu.

Předběžné opatření vydané na Kiwi.com je vyvrcholením dlouhodobějšího sporu mezi Kiwi.com a Ryanairem. Irské aerolinky například nedávno vydaly prohlášení, že nebudou přijímat palubní lístky prodané přes Kiwi.com. Palubní vstupenky zakoupené přes prostředníka jsou podle Ryanairu falešné a v rozporu s evropskými regulemi, dle kterých musí aerolinky napřímo informovat pasažéry o bezpečnostních procedurách.

ČTK také upozorňuje na to, že některé letecké společnosti měly výhrady k obchodnímu modelu Kiwi.com, Podle serveru E15 jde vedle Ryanairu například o aerolinky KLM, Southwest Airlines nebo Aeroflot. Firmám vadí, že Kiwi.com prodává jejich letenky bez jejich souhlasu, za komplikace při navazujících letech nebo problémy s refundacemi. Kiwi.com se proti kritice ohradilo s tím, že pracuje pro zákazníka, nikoliv pro letecké společnosti a že aerolinkám zkrátka vadí inovace.