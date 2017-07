 »  Už i Facebook pracuje na vlastní chytré krabičce do domácností

Jan Sedlák

Do hry s chytrými osobními asistenty do domácností reprezentovanými přístroji jako Amazon Echo, Google Home či Apple HomePod nejspíše promluví také Facebook. Obvykle velice dobře informovaný tchajwanský server DigiTimes cituje zdroje z dodavatelského řetězce, že Facebook chystá vlastní zařízení, které by na trh mělo dorazit v prvním čtvrtletí příštího roku.

Přístroj konkrétně kompletuje čínský výrobce Pegatron a ve Facebooku na něm pracuje tajnůstkářská sekce Building 8. Zařízení má mít 15" dotykový displej od LG a tělo ze slitiny hliníku a hořčíku. Mnoho dalších detailů se neví.

Pro Facebook by každopádně vlastní „speaker“ mohl být zajímavým doplňkem – může se s Messengerem, fotkami, videem a samozřejmě i reklamou dostat do obývacích prostorů a zapojit do toho hlasovou interakci. Představit si lze i VoIP telefonování. Zároveň by mohl nabídnout další funkce čerpající z jeho velké uživatelské databáze.

Největší technologické firmy světa věří, že právě osobní asistenti jsou jednou z dalších oblastí, kam se koncová zařízení posunou. Amazon, Google, Apple i Microsoft mají vedle hardwarových zařízení také vlastní formy AI (Alexa, Siri a spol.), které (nejenom) uvnitř těchto strojů používají.

Zde bude zajímavé sledovat, jak si Facebook poradí se stavbou podobného systému. Na strojovém učení a podobně samozřejmě v mnoha oblastech a produktech pracuje, otázkou jsou prvky jako rozeznávání hlasu či další zdroje dat.