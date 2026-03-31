Už nikdy nezaplatím za AI, agresivní boti na webu, matematika Bitcoinu. Přednášky z InstallFestu jsou zdarma online

O víkendu na ČVUT v Praze opět proběhla tradiční konference InstallFest pořádaná klubem Silicon Hill, Studentskou unií ČVUT a hackerspacem TAKT. Setkání fanoušků IT funguje od roku 2003. Organizátoři už na YouTube z letošní akce zdarma zpřístupnili přednášky.
Mezi tématy lze najít následující: Vlastní hostování AI aneb Už nikdy nikomu nezaplatím za AI, GitLab CI/CD z nuly do produkce, upgradování telefonu Linuxem, digitální suverenita a openSUSE, neviditelní návštěvníci a jaké problémy způsobují agresivní boti na webu, mobilní diagnostika pro Linux do kapsy, otevřená data v MHD, Stop Killing Games, virtuální desky FPGA, pro aliance podniků open source, jak se agenti za mě starají o Kubernetes, proč pravidelně psát a ukládat souvislé texty, rychlejší LaTeX a hezčí než Word, jak vyvinout dobrý software, jak začít se self hostingem, Orwell pro děti, správa velkých DNS zón v gitu, matematika Bitcoinu, jak funguje Unicode, rychlý úvod do QUIC, prodloužení uplatnitelnosti serverů a AI/ML hardwaru v současné tržní realitě a další.